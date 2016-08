Emmanuel Macron s'exprime sur sa démission: "J'ai touché du doigt les limites de notre système politique"

International

Michel Sapin a été nommé mercredi ministre français de l'Economie. Il succède à Emmanuel Macron, qui avait présenté sa démission à François Hollande un peu plus tôt dans l'après-midi.

Du côté de l'Elysée, on a annoncé que Macron avait démissionné "pour se consacrer entièrement à son mouvement politique"", En Marche. L'ex-ministre s'est exprimé publiquement depuis Bercy en fin d'après-midi.

S'il a remercié François Hollande et ses collaborateurs, il a toutefois avoué "avoir touché du doigt les limites de notre système politique". Et selon Macron, il faut "être libre pour formuler un diagnostic et un plan de transformation de la France".

Sur son projet, il déclare vouloir "construire un projet qui serve uniquement l'intérêt général. Je souhaite aujourd'hui entamer une nouvelle étape de mon combat. Je suis déterminé à tout faire pour que nos valeurs, nos idées, notre action puissent transformer la France dès l'année prochaine."





Sapin, "le choix de l'efficacité"

Michel Sapin est une tête bien connue du gouvernement puisqu'il était déjà ministre des Finances et Comptes publics. Il va désormais également gérer l'Economie.

Avec Michel Sapin, François Hollande "a fait le choix de l'efficacité, avec un pilotage unique de Bercy", la "solution la plus simple et la plus efficace pour poursuivre la politique conduite depuis 2012".

Ont-ils parlé de la présidentielle ? "Non ils se sont concentrés sur l'action de l'exécutif, sa cohérence, son efficacité", a encore assuré l'entourage du président. Interrogé sur le virage à gauche souhaité par une partie du PS, on assure de même source que l'exécutif "continuera" à "suivre avec ténacité, détermination, efficacité" sa ligne actuelle.

La présidence de la République a par ailleurs annoncé la démission de George Pau-Langevin "pour des raisons personnelles" et son remplacement par Ericka Bareigts au ministère des Outre-mer.





Emmanuel Macron était déjà venu voir François Hollande lundi matin

Selon l'entourage du chef de l'Etat, "Emmanuel Macron est venu voir le président de la République hier matin (lundi) à l'Elysée pour lui faire part de sa réflexion quant à son mouvement politique" alors qu'"à ce moment-là, il n'avait pas pris de décision quant à son avenir".

Le ministre et le président "se sont alors laissé un délai de réflexion" puis Emmanuel Macron "a contacté ce matin en tout début de matinée le président pour lui faire part de son souhait de remettre sa démission", François Hollande le recevant en catimini à cette fin à 15H00.

Emmanuel Macron, a-t-on poursuivi de même source, "a souhaité démissionner parce que le président avait fixé des règles très claires qu'il avait encore rappelées le 14 juillet sur la cohérence et l'efficacité de l'action gouvernementale".

Or, Emmanuel Macron qui "voulait se consacrer entièrement à son mouvement politique, n'entendait plus se conformer à ces règles" et "a donc démissionné", toujours selon l'entourage du chef de l'Etat.