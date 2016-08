Emmanuel Macron sur TF1: "Je suis bien de gauche. D'une gauche qui croit en la liberté"

International

Michel Sapin a été nommé mercredi ministre français de l'Economie. Il succède à Emmanuel Macron, qui avait présenté sa démission à François Hollande un peu plus tôt dans l'après-midi.

Du côté de l'Elysée, on a annoncé que Macron avait démissionné "pour se consacrer entièrement à son mouvement politique"", "En Marche!". L'ex-ministre s'est exprimé publiquement depuis Bercy en fin d'après-midi.

S'il a remercié François Hollande et ses collaborateurs, il a toutefois avoué "avoir touché du doigt les limites de notre système politique". Et selon Macron, il faut "être libre pour formuler un diagnostic et un plan de transformation de la France".





Sans aller jusqu'à se déclarer explicitement candidat à l'élection présidentielle de 2017, Macron a assuré vouloir "construire un projet qui serve uniquement l'intérêt général. Je souhaite aujourd'hui entamer une nouvelle étape de mon combat. Je suis déterminé à tout faire pour que nos valeurs, nos idées, notre action puissent transformer la France dès l'année prochaine."

Evoquant "une nouvelle étape qui commence", il a annoncé qu'il présenterait fin septembre "le diagnostic de la France construit avec des dizaines de milliers de Français" de son mouvement politique "En Marche!".

"Je proposerai ensuite des actions en profondeur et en cohérence avec la vision que nous portons", a conclu Emmanuel Macron, en promettant "un projet ancré dans le réel, exigeant, redonnant à la France sa place".

Invité du 20H de TF1, Macron l'affirme: "Je suis de gauche"

Dans le 20H du JT de TF1, il a répété qu'il avait fait ce choix pour être "libre de proposer, d'agir et de rassembler." Il veut aussi, par cette décision, devenir "responsable et utile à son pays".

Si Macron admet avoir un profond respect pour le président et le gouvernement, il s'estime "plus utile au pays en portant ce nouveau projet ["En Marche!"] plutôt qu'en restant au gouvernement".

Avec "En Marche!", Macron veut s'ouvrir aux citoyens en allant les trouver sur le terrain. "En Marche! va d'abord servir à diagnostiquer le pays puis nous proposerons du changement" a ainsi affirmé l'ex-ministre.

Emmanuel #Macron : "Pour ma part, je suis de gauche. D'une gauche qui croit en la liberté. C'est ma culture" #LE20H pic.twitter.com/LCBuTzpTZO — TF1 Le JT (@TF1LeJT) 30 août 2016

Et lorsque le présentateur lui dit qu'il n'est ni de droite, ni de gauche, Emmanuel Macron réagit vivement: "Je n'ai jamais dit ça. Ma volonté c'est de rassembler autour de valeurs et d'actions dépassant le clivage droite-gauche. Pour ma part, je suis de gauche. D'une gauche qui croit en la liberté. C'est ma culture."

Sapin, "le choix de l'efficacité"

Michel Sapin est une tête bien connue du gouvernement puisqu'il était déjà ministre des Finances et Comptes publics. Il va désormais également gérer l'Economie.

Avec Michel Sapin, François Hollande "a fait le choix de l'efficacité, avec un pilotage unique de Bercy", la "solution la plus simple et la plus efficace pour poursuivre la politique conduite depuis 2012".

Ont-ils parlé de la présidentielle ? "Non ils se sont concentrés sur l'action de l'exécutif, sa cohérence, son efficacité", a encore assuré l'entourage du président. Interrogé sur le virage à gauche souhaité par une partie du PS, on assure de même source que l'exécutif "continuera" à "suivre avec ténacité, détermination, efficacité" sa ligne actuelle.

La présidence de la République a par ailleurs annoncé la démission de George Pau-Langevin "pour des raisons personnelles" et son remplacement par Ericka Bareigts au ministère des Outre-mer.

Emmanuel Macron était déjà venu voir François Hollande lundi matin

Selon l'entourage du chef de l'Etat, "Emmanuel Macron est venu voir le président de la République hier matin (lundi) à l'Elysée pour lui faire part de sa réflexion quant à son mouvement politique" alors qu'"à ce moment-là, il n'avait pas pris de décision quant à son avenir".

Le ministre et le président "se sont alors laissé un délai de réflexion" puis Emmanuel Macron "a contacté ce matin en tout début de matinée le président pour lui faire part de son souhait de remettre sa démission", François Hollande le recevant en catimini à cette fin à 15H00.

Emmanuel Macron, a-t-on poursuivi de même source, "a souhaité démissionner parce que le président avait fixé des règles très claires qu'il avait encore rappelées le 14 juillet sur la cohérence et l'efficacité de l'action gouvernementale".

Or, Emmanuel Macron qui "voulait se consacrer entièrement à son mouvement politique, n'entendait plus se conformer à ces règles" et "a donc démissionné", toujours selon l'entourage du chef de l'Etat.