Les vestiges se révèlent au regard au dernier moment, au détour de vergers et de maisons ravissantes. Ils sont juchés au sommet d’une petite colline plantée de vignes, depuis laquelle on aperçoit Szigetvar et son château en contrebas, là où s’est jouée en 1566 "la bataille qui a sauvé la civilisation", entre l’Empire ottoman et celui des Habsbourg, selon les mots attribués au cardinal de Richelieu.

