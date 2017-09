En pleine opération de "refondation" de son parti, MLP a décidé de se concentrer sur un discours identitaire tout en laissant momentanément de côté les questions économiques et sociales qui, notamment, ont eu raison d'elle lors du second tour.

La question principale qui se pose concerne Florian Philippot, son numéro deux, qui semble prendre ses distances avec le parti frontiste. Il a d'ailleurs lancé son propre courant par le biais d'une association baptisée "Les Patriotes". Embêtée par cette situation, Marine Le Pen met les choses au point. "Qu'il y ait des think tanks, ça ne me pose aucun souci. Mais nous sommes tout de même au cœur de la refondation du mouvement. [...] Je souhaite que tous les dirigeants du FN se reconcentrent sur cette refondation et qu'ils apportent leurs réflexions à l'intérieur du mouvement", invitant par la même occasion Florian Philippot à clarifier sa situation.

Malgré l'écart qui semble s'accentuer dans les discours des deux politiciens, la députée du Pas-de-Calais défend s'évertue à dire qu'il n'existe "pas de distance" entre eux, tout en précisant "Chacun a eu le temps d'encaisser les résultats des élections. Je souhaite maintenant qu'une nouvelle page s'ouvre. Vous savez, j'en ai vu d'autres."

Marine Le Pen admet néanmoins que la refondation va aboutir sur "un débat d'idées. Il sera même peut-être vif. Mais j'entendrai les critiques et je les écouterai."