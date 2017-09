Toute l'actualité africaine sur La Libre Afrique.





Alors que le dernier mandat constitutionnel du président Joseph Kabila est venu à échéance en décembre dernier, l’accord de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre 2016, le prolongeait d’un an, à certaines conditions : partage du pouvoir avec l’opposition et organisation des élections pour décembre 2017. Or, il a tenu l’opposition à l’écart et tous les signaux émis par le pouvoir indiquent que les scrutins n’auront pas lieu. Où va le Congo ? Pour le comprendre, "La Libre Belgique" a interviewé le politologue Jean Omasombo, professeur à l’Université de Kinshasa et chercheur au Musée royal d’Afrique centrale de Tervueren.

Les élections n’auront pas lieu cette année. Vers quoi se dirige-t-on ?

Le recours aux évêques catholiques survenu il y a un an, qui a débouché in extremis sur l’accord de la Saint-Sylvestre, favorisait déjà Kabila, avec lequel on se résignait à négocier et à qui - plus grave - on laissait beaucoup d’espaces de pouvoir. Il est allé ainsi au-delà de son mandat. Et il tient à rester tant qu’il pourra. Il n’organisera jamais les élections. Le recensement en cours est destiné à distraire l’opinion. On n’aura les élections qu’après le départ de Kabila, à moins qu’il parvienne à changer la constitution. C’est à ça qu’il travaille.

Qu’est-ce qui permet de croire qu’un départ de Kabila est possible ?

(...)