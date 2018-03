Les bureaux de vote ont ouvert à Moscou dimanche matin à 08h00 heure locale (06h00 HB), sous un froid polaire. Les derniers bureaux ont ensuite ouvert leurs portes à Kaliningrad, région la plus occidentale de Russie, a indiqué à l'agence TASS la Commission électorale régionale. Le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, est à nouveau crédité de près de 70% des intentions de vote lors de ce scrutin présidentiel. Compte tenu du décalage horaire, les bureaux de vote avaient déjà ouvert en Extrême-Orient et en Sibérie. Les citoyens de Moscou ont ensuite également pu se rendre aux urnes. Dans la capitale russe, 17.000 membres des forces de l'ordre seront déployés dimanche pour garantir la sécurité.

Les bureaux de votes de Kaliningrad ont ensuite ouvert leurs portes. La région compte 789.062 électeurs potentiels, qui pourront se rendre dans 550 bureaux de vote, précise TASS.

Les citoyens de Crimée, annexée par la Russie il y a quatre ans jour pour jour, et de Sébastopol, participeront pour la première fois à ce scrutin. Les bureaux de vote y ont également ouvert à 08h00 heure locale.

Le président russe Vladimir Poutine est opposé à sept candidats à l'élection présidentielle qui a lieu ce dimanche 18 mars.

La participation globale s'établissait à 12h00 à 34,72%, soit davantage que lors du précédent scrutin de 2012 à la même heure, selon la Commission électorale. L'agence publique TASS a pour sa part fait état de taux de participation dépassant les 60%, voire les 70%, dans les régions de l'Extrême-Orient russe. Le vote, pour lequel plus de 107 millions d'électeurs sont appelés aux urnes, s'y est terminé plus tôt compte tenu du décalage horaire.

Faute de suspense et vu les appels au boycott de l'opposant Alexeï Navalny, le Kremlin a tout fait pour que la participation, seul véritable baromètre de ce scrutin, soit aussi forte que possible dimanche.

L'opposition dénonce des fraudes

L'opposition russe et une ONG ont dénoncé plus d'un millier d'irrégularités lors de la présidentielle de dimanche en Russie, visant surtout à augmenter la participation pour le scrutin, au terme duquel Vladimir Poutine devrait largement remporter un quatrième mandat. L'ONG Golos, spécialisée dans la surveillance des élections et qui dresse une carte des fraudes sur son site internet, faisait état à 12h00 de 1.839 cas d'irrégularités tels que du bourrage d'urne, des cas de votes multiples ou des entraves au travail des observateurs.

Golos s'est inquiétée notamment d'informations faisant état de contraintes exercées par des employeurs ou universités forçant employés et étudiants à voter non pas à leur lieu de domicile mais sur leur lieu de travail ou d'étude, "où l'on peut contrôler leur participation au scrutin".

Le mouvement du principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, qui affirme avoir dépêché plus de 33.000 observateurs dans les bureaux de vote, rapporte également des centaines de cas de fraudes, surtout à Moscou et sa région, à Saint-Pétersbourg et en Bachkirie dans l'Oural.

M. Navalny a notamment diffusé sur son compte Twitter dès dimanche matin une vidéo qu'il a présentée comme montrant un bourrage d'urne dans un bureau de vote dans l'Extrême-Orient du pays, sur lequel la Commission électorale a promis d'enquêter.

Ses partisans dépêchés comme observateurs ont également dénoncé des entraves à leur travail.

M. Navalny a lui même été écarté de la course à la présidentielle après avoir été déclaré inéligible par la Commission électorale en raison d'une condamnation judiciaire pour détournement de fonds, qu'il dénonce comme orchestrée par le pouvoir.

Jouissant d'une fidèle base de soutiens dans tout le pays, l'opposant a appelé au boycott de l'élection.

Des militants de l'opposition ont fait par exemple état dimanche d'électeurs amenés en bus dans les bureaux de vote par la police ou de coupons de réductions distribués aux Russes se rendant aux urnes.

Poutine se satisfera de tout score

Vladimir Poutine a assuré dimanche, après avoir voté à Moscou, qu'il se satisferait de tout score lui permettant d'être élu pour un quatrième mandat.

Interrogé sur le score qu'il jugerait satisfaisant, le président russe a répondu, selon les images retransmises par l'AFPTV: "N'importe lequel, du moment qu'il me donne le droit d'exercer la fonction de président". "Je suis sûr du programme que je propose au pays", a-t-il ajouté, costume noir et cravate bordeaux, dans le bureau de vote numéro 2151, dans les locaux de l'Académie des Sciences de Moscou, où il a déjà plusieurs fois mis son bulletin dans l'urne ces dernières années. Crédité d'environ 70% des intentions de vote en l'absence remarquée de son principal opposant, Vladimir Poutine est assuré de rester aux commandes du pays jusqu'en 2024. Loin devant ses adversaires, M. Poutine, loué par les uns pour avoir ramené la stabilité après les dures années 1990 et vilipendé par les autres pour un net recul des libertés, a peu de souci à se faire. A 65 ans, il devrait remporter un quatrième mandat, plus de 18 ans après avoir été désigné comme successeur par le premier président russe, Boris Eltsine.

Paris ne reconnaît pas le vote en Crimée

La France a indiqué dimanche qu'elle ne reconnaissait pas la tenue de l'élection présidentielle russe en Crimée, quatre ans après l'annexion "illégale" de la péninsule ukrainienne par Moscou. "Quatre ans après l'annexion illégale de la République autonome de la Crimée et de Sébastopol, la France reste fermement attachée au plein rétablissement de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues. La remise en cause par la force des frontières est contraire au droit international, y compris aux engagements souscrits par la Fédération de Russie", souligne le ministère des Affaires étrangères.