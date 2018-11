Une famille s'est filmée alors qu'elle fuyait les incendies qui ont déjà fait 23 morts en Californie.

Encerclée par les fumées et les flammes, la famille de Brynn Parrott Chatfield est parvenue à fuir. Ces habitants de Paradise, une ville de 26.000 habitants ont été invités, tout comme des dizaines de milliers d'autres, à évacuer leur domicile. Uniquement protégé par l'habitacle de leur véhicule, ce groupe de personnes a voulu capturer cet enfer en vidéo.

Heureusement, la famille est désormais en sécurité, comme l'indique Brynn, sur la publication qu'il a posté sur Facebook, en légende de cette vidéo. Une chance, au regard des 23 personnes qui ont connu la mort dans ces incendies sur le territoire californien. En effet, 14 corps ont été retrouvés samedi dans le nord, portant à 23 le total des personnes tuées dans l'incendie "Camp Fire", selon le shérif du comté de Butte, Kory Honea.

Ces feux persistent en raison de vents violents et d'une grande sécheresse. Plus de 250.000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer leurs domiciles dans une vaste région près de Sacramento, capitale de cet Etat de l'ouest des Etats-Unis, et dans la célèbre station balnéaire de Malibu.