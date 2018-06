Des militaires américains et des plongeurs britanniques participaient jeudi aux recherches dans le nord de la Thaïlande pour tenter de sauver 12 enfants et leur entraîneur de football coincés depuis cinq jours dans une grotte inondée. Avec la pluie de mousson incessante dans la province de Chiang Rai, le niveau de l'eau ne cesse de monter dans la cavité, forçant certains plongeurs britanniques à abandonner leur progression, ont annoncé les autorités thaïlandaises. Des soldats américains sont arrivés dans la nuit pour prêter eux aussi main forte. "Ils sont spécialistes de la plongée et du sauvetage en mer", a précisé une source militaire thaïlandaise.

Les 12 garçons âgés de 11 à 16 ans et leur entraîneur de 25 ans sont entrés dans la grotte de Tham Luang, située près de la frontière avec la Birmanie et le Laos, après leur entraînement de football samedi. Mais les pluies de mousson ont bloqué l'entrée principale de ce réseau souterrain complexe et long de plusieurs kilomètres.

Les familles confiaient jeudi leurs craintes, après avoir espéré la veille un dénouement rapide avec l'installation de pompes pour tenter d'évacuer l'eau.

"Les plongeurs sont prêts à y aller dès que le niveau de l'eau aura baissé à un niveau acceptable", a expliqué la marine thaïlandaise sur sa page Facebook.

Les premières journées de recherche n'ont pas permis de découvrir la moindre trace du groupe à l'intérieur de la cavité. Les autorités pensent qu'ils pourraient avoir trouvé refuge un peu plus loin dans la grotte où ils se seraient rendus pour échapper à la montée des eaux. A l'entrée de la grotte, un panneau prévient les visiteurs de ne pas y entrer durant la saison des pluies, entre juillet et novembre.

© BELGA



© BELGA



© BELGA