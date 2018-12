Le 20 octobre, l’assemblée générale d’Interpol rejetait la candidature du Kosovo, à la suite d’une intense campagne de lobbying de la Serbie. Dès le lendemain, Pristina décidait de taxer à 100 % toutes les marchandises en provenance de Serbie, et le 14 décembre, le Parlement du Kosovo votait la création d’une armée - franchissant, selon Belgrade, une nouvelle "ligne rouge". Pourtant, alors que le dialogue poussivement mené depuis 2011 à Bruxelles sous l’égide de l’Union européenne semble au point mort, les chefs des deux États, le Kosovar Hashim Thaçi et le Serbe Aleksandar Vucic, garderaient ouvert un canal secret de négociations, voire même orchestreraient en coulisses cette montée des tensions, avec un objectif : montrer qu’Albanais et Serbes ne peuvent plus vivre ensemble et que le temps d’une "redéfinition des frontières" serait donc venu.