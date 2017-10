Le président turc Recep Tayyip Erdogan veut que les chefs d'État et de gouvernement fassent la clarté, la semaine prochaine lors de leur réunion à Bruxelles, sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. "Faites votre déclaration et mettons un terme à cette affaire. Nous n'avons pas besoin de vous", a-t-il affirmé vendredi à un meeting de son parti, l'AKP. La semaine prochaine, les dirigeants européens discuteront de leurs relations avec la Turquie lors du sommet de jeudi et vendredi.

Les négociations d'adhésion du pays sont de facto à l'arrêt depuis le coup d'Etat manqué contre Erdogan et la vague de répression qui a suivi. Les relations avec l'Allemagne sont particulièrement tendues. La chancelière Angela Merkel a promis durant la dernière campagne électorale de discuter d'un arrêt des négociations avec ses collègues européens.

"Eux qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour isoler la Turquie de l'Occident et, si possible, du monde entier: ils travaillent pour rien. L'Union européenne nous avait promis la libre circulation des personnes. Et alors? Est-ce que le ciel nous est tombé sur la tête? ", a demandé le président turc, en référence à la suppression de l'obligation de visas pour les ressortissants turcs. L'Union européenne affirme cependant qu'Ankara ne satisfait toujours pas à toutes les conditions pour obtenir cette suppression.

Pourquoi Erdogan ne retire-t-il pas lui-même la prise des négociations? "Ils nous tiennent sans cesse en haleine, mais nous sommes patients. Nous disons: ce n'est pas nous, mais vous qui quitterez le ring."