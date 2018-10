Est-on à la veille d'une intervention turque en territoire syrien, comme il y en a eu à Afrine en janvier 2018? Oui si l'on en croit le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui vient de tenir des propos menaçants, mardi devant les députés de son parti, l'AKP, à Ankara.

Selon lui, la Turquie a terminé ses "préparatifs" en vue d'une nouvelle offensive dans le nord de la Syrie pour "détruire" une milice kurde soutenue par Washington, mais qu'Ankara considère comme "terroriste. Le chef de l'Etat turc a déclaré que "nous allons détruire la structure terroriste à l'est de l'Euphrate. Nous avons terminé nos préparatifs, nos plans et nos programmes à ce sujet".

"Nous avons commencé il y a quelques jours notre intervention", a-t-il ajouté, en faisant référence à des tirs d'artillerie turcs contre des positions des Unités de protection du peuple (YPG), dimanche à Kobane. "Bientôt, il y aura des opérations plus efficaces et de plus grande ampleur".

Les YPG sont l'épine dorsale des Forces démocratiques syriennes (FDS). Cette coalition arabo-kurde, soutenue par les Etats-Unis et la France, a libéré Raqqa, l'ex-capitale de Daech, et continue à se battre dans le sud contre l'Etat islamique. Ils y ont perdu de nombreux combattants dans une récente contre-offensive de Daech. Ce sont également les YPG qui ont sauvé de nombreux Yézidis lors des massacres commis par Daech contre cette minorité religieuse à l'été 2014.

Malgré tout, Ankara considère les YPG comme une extension en Syrie du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), un groupe qui livre une sanglante guérilla sur le sol turc depuis 1984. Si le PKK est classé comme "terroriste" par les alliés occidentaux de la Turquie, ce n'est pas le cas des YPG.

Les Kurdes syriens ont organisé une région autonome dans le nord de la Syrie, qu'on appelle le Rojava. Ils ont entamé des pourparlers avec Damas pour garantir une forme d'autonomie dans une Syrie qu'ils espèrent confédérale. Mais ce qu'ils craignent par-dessus tout, c'est qu'il y ait une entente entre la Syrie et la Turquie pour se débarrasser d'eux. Dès lors leur seul espoir repose sur la poursuite du soutien américain et d'autres pays occidentaux. Environ 2 000 forces spéciales américaines sont déployées sur ce territoire.