International Elle s'appelle Betsy DeVos et elle sera certainement la prochaine secrétaire à l'éducation nationale américaine de Donald Trump. Mardi, elle passait la traditionnelle audition devant les membres du Sénat composé d'élus républicains et démocrates. Leur objectif est de juger si oui ou non, la candidate proposée par Donald Trump a les compétences pour exercer ce mandat. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on peut en douter...

"Si vous n'étiez pas milliardaire, pensez-vous que vous seriez ici aujourd'hui ?"

Cette audition est aussi l'occasion pour les sénateurs de refaire le CV du candidat, comme lors d'un réel entretien d'embauche. Et c'est Bernie Sanders, sénateur démocrate et ancien candidat à l'investiture démocrate, qui lance les hostilités. Il a d'abord choisi d'étudier le lien entre la fortune de la famille DeVos, ses donations envers le parti républicain et sa position actuelle, celle de future sécrétaire (l'équivalent de ministre en Belgique).

- Combien d'argent votre famille a-t-elle donné au parti républicain ?

- J'aimerais bien vous répondre, mais je ne connais pas ce chiffre.

- Si vous n'étiez pas multi-milliardaire, si votre famille n'avait pas donné des millions de dollars au parti républicain, pensez-vous que vous seriez assise ici ?



Nous n'avons pas la réponse à la question. Heureusement pourrait-on dire.

"Résultat" ou "progrès" ?

Une discussion suivante a lieu avec le sénateur démocrate Al Franken. Betsy DeVos a le loisir d'exposer ses propositions et son programme pour le mandat à venir suite à une question du sénateur.

- Si je comprends bien votre question, je veux lier compétence et résultats de façon à ce que chaque étudiant soit jugé en fonction de sa progression.

- Ça c'est le progrès. Vous confondez progrès et résultats.

- Mais on m'a demandé de clarifier...

- Mais c'est un sujet qui est en débat depuis des années dans l'éducation ! Et ça me surprend que vous n'y connaissiez rien !

118% ou 980% ?

Plus tard, le même sénateur, Al Franken, demande à la candidate de s'expliquer sur un chiffre, celui de la dette étudiante. Il en profite pour reprendre une citation de Betsy Devos.

- Vous avez dit que la dette étudiante a augmenté de 1000% ?

- 980% en 8 ans.

- Pardon ?

- 980%.

- Ce... c'est complètement faux. Cela a augmenté de 118% sur les 8 dernières années.

- Ah.

- Alors si vous voulez discuter chiffres, au moins, essayez d'avoir les bons chiffres.

"Une arme contre les grizzlis"

Vient ensuite le tour du sénateur Chris Murphy qui l'interroge sur la nécessité ou non pour les écoles de posséder des armes.

- Pensez-vous que les armes ont leur place à l'école ?

- Je crois que les États doivent décider. Je reprends l'exemple du sénateur qui parlait d'une école au Wyoming. J'imagine que là-bas, l'école a une arme contre les grizzlis.

La candidate au poste de secrétaire à l'éducation a donc, on peut le dire, raté son entretien. Pour autant, rien ne dit qu'elle sera recalée par le sénat. En effet, la majorité du sénat est républicaine, soit, du parti de Donald Trump.