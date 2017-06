Malheureusement, tout ne s'est pas déroulé comme dans le protocole de base de l'activité et la jeune fille a perdu la vie. L'événement a eu lieu durant l'été 2015 et l'enquête a permis de découvrir les éléments suivants.





L'incident est survenu à cause d'une incompréhension linguistique, le moniteur ne parlant très bien anglais. En effet, lorsque la jeune fille se trouvait de l'autre côté de la rembarde, au bord du pont, l'instructeur lui aurait dit "no jump" pour lui dire de ne pas sauter (alors que le protocole demande de dire "don't jump") mais Vera a compris "now jump", ce qui signifie "saute maintenant".





La jeune femme s'est alors lancé dans le vide. L'autre élément qui a causé le décès de la jeune est que l'élastique attaché à sa taille n'était pas attaché au pont. Ce qui signifie que l'erreur linguistique aurait pu être rattrapée par l'élastique si celui-ci avait été placé comme le demande le protocole. Attacher l'élastique au pont est d'ailleurs la première chose à faire par le moniteur au cas où la personne tombe ou saute plus tôt que prévu.





Deux graves erreurs qui ont coûté la vie à Vera Mol. Ou plutôt quatre... car après enquête, il est apparu que le pont ne pouvait être utilisé pour ce type d'activité.





La quatrième erreur a été découverte lors de la comparution de l'instructeur devant le tribunal de Cantabria, dans le nord de l'Espagne. Le moniteur est accusé du meurtre de la jeune Néerlandaise. Les juges ont déclaré aurait également dû vérifier la carte d'identité de la jeune fille pour s'assurer que celle-ci avait bien 18 ans, comme l'activité l'oblige.





Quatre erreurs de la part de l'instructeur qui laisse penser que celui-ci improvisait son activité sans en connaître les règles légales, mettant en danger les participants. Suite au procès, celui-ci ne peut toutefois plus exercer son activité.