Espagne: un train déraille en Galice, plusieurs morts

International

Un train reliant la ville espagnole de Vigo (nord-ouest) à Valença de Minho, au Portugal, a déraillé vendredi matin à quelques kilomètres de Vigo, un accident qui a causé au moins deux morts et des blessés, selon la compagnie ferroviaire et les autorités régionales. "Les secours annoncent un accident de train de passagers près de O Porriño(...) et font état de deux morts et plusieurs blessés", annonce la région de Galice dans un communiqué.

La compagnie Renfe a pour sa part annoncé "plusieurs morts", et des blessés dans ce train qui transportait une soixantaine de personnes.

Les causes de l'accident sont pour le moment inconnues.