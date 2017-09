Trois mois. Et on ne voit toujours pas quand ni comment l’isolement du Qatar pourrait prendre fin. Le petit émirat a dénoncé, lundi à l’Onu, un "siège illégal" et la volonté de l’Arabie saoudite, des Emirats arabes unis, de Bahreïn et de l’Egypte de mettre sa politique étrangère "sous tutelle". Ces Etats tiennent Doha sous embargo diplomatique et économique depuis le 5 juin. Le week-end dernier, le chef de la diplomatie saoudienne, Adel al-Jubeir, a répété que Riyad maintiendra sa position jusqu’à ce que le Qatar réponde aux treize demandes que Riyad et ses alliés lui ont formulées. Mais comme le rappelle Stéphane Lacroix, professeur à Sciences-Po à Paris, les reproches adressés au petit émirat, à savoir ses (bonnes) relations avec l’Iran et son soutien aux organisations terroristes sont "deux écrans de fumée" dans cette crise.