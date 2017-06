Bernard Arnault et sa famille sont la première fortune française, selon le classement annuel des 500 fortunes de Challenges à paraître mercredi, alors que le PDG du groupe de luxe LVMH avait brièvement abandonné la place l'année précédente à Liliane Bettencourt.

Avec un patrimoine estimé à 46,9 milliards d'euros, M. Arnault et sa famille ont vu leur fortune bondir de près de moitié depuis un an, une performance qui leur permet de repasser devant Mme Bettencourt, héritière des cosmétiques L'Oréal, et ses proches (35,8 milliards d'euros).

Sur la troisième marche figure une autre figure du luxe, Axel Dumas, à la tête d'Hermès, et la famille Hermès, avec 30,9 milliards d'euros.

"Le nombre de milliardaires est hallucinant", avec 92 personnalités dans le classement, a jugé Éric Tréguier, journaliste au magazine Challenges et co-auteur du classement, auprès de l'AFP.

Alors que le classement 2016 avait été marqué par une performance mitigée des très grandes fortunes, sur fond de morosité de la Bourse, elles ont cette fois bénéficié de l'élan des marchés financiers lors des derniers mois.

M. Arnault est le symbole le plus probant de ce rattrapage puisque son patrimoine a directement bénéficié d'un bond de plus de 50% de l'action LVMH entre les mois de juin 2016 et 2017.

Signe de l'accélération des grandes fortunes, le ticket d'entrée de ce classement, dans lequel figurent cette année une petite cinquantaine de nouveaux arrivants, a quasiment été multiplié par dix depuis son lancement par Challenges en 1996, passant de 14 à 130 millions d'euros.

Sur la même période, le montant total des 10 plus grandes fortunes françaises a été multiplié par 12, un chiffre que le magazine présente comme un élément du débat sur les inégalités puisque le produit intérieur brut (PIB) du pays n'a pas même doublé entretemps.

Le haut du classement de Challenges confirme par ailleurs l'ordre du palmarès international établi en mai par Forbes, qui mettait M. Arnault et Mme Bettencourt respectivement en 11e et 14e position.

"Le classement Forbes ne prend en compte que des individus", alors que celui de Challenges lie les personnalités à leurs familles, a nuancé M. Tréguier.

"Une famille de 200 personnes qui agit de concert, c'est une entité", a-t-il précisé, évoquant de récents exemples de gouvernance chez Michelin et Hermès.