La juriste Maya Wiley, 53 ans, est une figure connue à New York. Cette activiste afro-américaine vient de quitter son poste comme conseillère du maire démocrate Bill de Blasio pour aller enseigner à l’université. A la Ville de New York, elle était en charge de la politique de l’égalité des sexes et des droits civils et humains. Elle a fondé le Center for Social Inclusion, une organisation américaine qui milite pour l’inclusion sociale. Elle explique comment New York fait pour tenter d’améliorer cette inclusion (accès du citoyen aux services économiques, culturels, sociaux ou encore au pouvoir ; en somme le contraire de l’exclusion sociale) et comment Bruxelles pourrait s’en inspirer. Elle était en visite chez nous dans le cadre du séminaire urbanistique Metrolab (voir ci-contre).

En matière d’inclusion sociale, quels sont les principaux problèmes à New York ?

C’est une énorme ville, la plus grande des Etats-Unis. C’est 8 millions et demi d’habitants ! Et elle est à la fois très riche et très pauvre. C’est la deuxième du monde en termes de nombre de milliardaires, et en même temps 46 % des gens y ont des difficultés à payer leurs factures ! Surtout parce qu’ils doivent consacrer beaucoup d’argent à leur loyer. Le logement est cher et le devient de plus en plus. Il y a aussi un phénomène de gentrification et, vu les prix, les gens sont de plus en plus poussés en périphérie de la ville, et même vers les Etats environnants. En plus, New York est toujours en train de se remettre de la grande crise de 2007-2008. Les gens ont besoin de meilleurs emplois, mieux payés.

Quelles ont été vos premières initiatives, pour vous attaquer à ces problèmes quand Bill de Blasio a été élu en 2013 ?

Outre un accueil en maternelle gratuit et universel pour les enfants de 4 ans (NdlR : d’habitude pris en charge par le privé aux Etats-Unis), nous avons fortement agrandi l’équipe en relais avec les différents quartiers ("communities") à travers toute la ville. Afin d’être davantage en connexion avec eux et de connaître leurs besoins, leurs problèmes. […] L’idée était de consacrer une attention particulière aux quartiers à bas revenus, qui jusque-là avaient moins d’accès aux gouvernants. Et qui avaient davantage besoin d’investissements que les plus riches. Nous avons travaillé en termes de priorités. La Ville a créé 200 écoles, dans des parties de la ville très, très pauvres. Nous y avons plus investi, pour avoir plus d’engagement de la part des parents, de professeurs, de psys, de travailleurs sociaux, des mentorats… Pour vraiment viser les poches d’exclus, la grande pauvreté. Ces enfants ont souvent des problèmes d’apprentissage, de langues aussi. Il existe 800 langues parlées à New York ! D’ailleurs, dans les documents officiels, la Ville n’en traduisait que deux ou trois (chinois, espagnol et créole haïtien), on est passé à six. Parmi les New-Yorkais, 38 % sont nés à l’étranger.

Comment la Ville crée-t-elle des ponts entre les communautés ethniques ?

(...)