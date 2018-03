On avait beau s’y attendre, puisque l’information avait fuité dans la presse, la décision de Donald Trump de remercier jeudi soir son conseiller à la Sécurité nationale, le général H.R. McMaster, n’en crée pas moins un nouveau choc, et d’autant plus grand que celui-ci passait pour incarner un semblant d’ordre et de rationalité dans une Maison-Blanche donnant par ailleurs toutes les apparences de la confusion, sinon du chaos.