Les spectaculaires incendies qui ravagent la Californie depuis dimanche continuent de faire des victimes, surtout dans le nord de cet Etat américain. Le bilan a ainsi grimpé à 31 morts jeudi, dont 17 rien que dans le comté de Sonoma, situé au-dessus de la baie de San Francisco, rapportent les médias américains sur base d'informations des autorités locales. Cette région connue pour ses vignobles, et dont le siège est la ville de Santa Rosa, est la plus durement touchée, avec plusieurs incendies distincts qui s'y propagent, aidés par des bourrasques de vent qui rendent la tâche des milliers de pompiers particulièrement difficile. Rien que dans cette ville de Santa Rosa, plus de 2.800 habitations ont été détruites par les flammes, a précisé le maire Chris Coursey jeudi. Lui-même s'était dit, quelques jours plus tôt, surpris par l'avancée très rapide des flammes, qui ont pris de court de nombreux habitants qui n'avaient pas eu le temps de préparer leur évacuation.

Des images de paysages de désolation circulent dans les médias et sur les réseaux sociaux, montrant des quartiers entiers réduits en cendres et virtuellement "effacés" de la carte par les flammes, les maisons se retrouvant remplacées par des rectangles de débris séparés par des arbres calcinés, seules silhouettes, avec les carcasses de voiture, à se détacher au-dessus du niveau du sol.

Les feux les plus étendus comprennent l'incendie baptisé "Tubbs", dont seuls 10% étaient maitrisés par les hommes du feu jeudi, ainsi qu'"Atlas", qui touche les comtés de Napa et Solano en s'étendant sur plus de 17.400 hectares dont seuls quelques pour-cents (3%) avaient pu être circonscrits jeudi.

Les ordres d'évacuation continuaient de se multiplier jeudi. Selon des images de la Nasa, 21 incendies ont débuté dans la région à l'est et au nord de la baie de San Francisco dans la semaine écoulée, dont la plupart sont encore pleinement actifs jeudi.