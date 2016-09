Ethiopie: au moins 23 morts dans l'incendie d'une prison à Addis Abeba

International

Un incendie dans une prison de haute sécurité abritant des prisonniers politiques à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, a fait au moins 23 morts, a annoncé lundi le gouvernement éthiopien.

Cet incendie a éclaté samedi dans la prison de Qilinto, un centre de détention provisoire où sont enfermés la plupart des individus arrêtés ces derniers mois à la suite de manifestations anti-gouvernementales dans la région Oromo (centre et ouest), qui englobe la capitale.

"Une personne a été tuée et six autres ont été légèrement blessées dans l'incendie", a fait savoir dans un premier temps le gouvernement avant de publier un bilan de 23 morts, plus en ligne avec les estimations des médias locaux.

Selon la radio d'Etat, 21 détenus sont morts de suffocation ou dans la bousculade, tandis que deux ont été abattus alors qu'ils essayaient de s'échapper.

Deux bâtiments ont brûlé, les rescapés ont été transférés vers d'autres prisons, tandis que neuf personnes - des détenus et des policiers - étaient soignées pour des blessures, a-t-elle ajouté, sans donner d'explication sur les causes de l'incendie.

Le sinistre aurait été suivi de coups de feu, selon des médias locaux et les réseaux sociaux. Par ailleurs, des vidéos amateurs, postées sur les réseaux sociaux, montrent un large nuage de fumée s'élevant de la prison, installée en banlieue d'Addis.