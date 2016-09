Ethiopie: les Oromos entrent en résistance passive

International

Le Nouvel An éthiopien, qui est tombé dimanche, et l’Aïd el-Adha des musulmans, lundi, ont montré de manière éclatante la sourde hostilité envers le gouvernement d’Addis-Abeba des habitants de l’Oromia (de l’est au sud-ouest de l’Ethiopie, pays des Oromos, qui se partagent entre musulmans et chrétiens). Selon un reportage de l’AFP à quelques dizaines de kilomètres de la capitale éthiopienne, en effet, nombre de commerçants de la ville de Burayu avaient fermé leurs portes, la semaine dernière, malgré l’arrivée des fêtes, pour protester contre la répression du mouvement antigouvernemental qui secoue le pays oromo depuis novembre 2015. La majeure partie d’entre eux n’ont pas ouvert, malgré les menaces de la police de fermer définitivement leur boutique s’ils n’ouvraient pas à la veille des fêtes.

Plus d’un tiers de la population

Les Oromos sont l’ethnie majoritaire de l’Ethiopie avec 35 % de ses 90 millions d’habitants. Nomades musulmans, ils s’installent au XVIe siècle avant d’être intégrés de force à l’empire abyssinien au XIXe siècle. L’Oromia est le "grenier" du pays et fournit plus de la moitié des ressources économiques de l’Ethiopie moderne.

Depuis novembre dernier, la population s’y est révoltée contre le projet gouvernemental d’agrandir le territoire de la capitale en expropriant des paysans oromos. Devant l’ampleur du soulèvement, réprimé dans le sang, le régime avait renoncé à son projet. Mais les Oromos manifestent toujours.

Bien que leur région - la plus grande du pays - soit placée sous loi martiale depuis le début des protestations, les Oromos défilent aujourd’hui, les poignets croisés au-dessus de la tête comme des prisonniers menottés, pour protester contre les centaines de morts et autant de détenus de la répression du mouvement de novembre. Le 6 juillet dernier, près de 100 manifestants pacifiques ont été tués dans la répression de cortèges dans toute l’Oromia. Les protestataires réclament aussi plus d’autonomie pour leur région et un gouvernement plus représentatif à Addis-Abeba.

L’Ethiopie est dirigée par l’EPRDF (Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front), une coalition de quatre partis, parmi lesquels domine largement le TPLF (Tigrayan People’s Liberation Front), ex-guérilla tigréenne qui a joué un rôle important dans le renversement du régime marxiste du DERG (1991). Les Tigréens occupent de très nombreux postes de pouvoir, alors qu’ils ne représentent que 6 % de la population éthiopienne.

Marathonien protestataire

En août, aux Jeux olympiques de Rio, l’Ethiopien Feyisa Lilesa, médaille d’argent du marathon, a passé la ligne d’arrivée les poignets croisés levés au-dessus de sa tête - le signe de protestation oromo. Et, la semaine dernière, la prison Qilinto d’Addis-Abeba (3 000 détenus) - où sont enfermés nombre de militants oromos - a été le théâtre d’un incendie et de nombreux coups de feu, à l’issue desquels le gouvernement a annoncé 23 morts.

Si l’appareil sécuritaire éthiopien a réussi à écraser les manifestations dans le sang, une résistance passive semble se répandre dans l’Oromia. Et les Amharas, la seconde ethnie la plus nombreuse du pays (27 % de la population), commencent eux aussi à manifester. La population de Welkait, rattachée depuis des années au Tigray, s’affirme ainsi ouvertement amhara et réclame d’être rattachée à la région amhara.

Addis-Abeba pourrait avoir du mal à gérer l’hostilité ouverte - et ethnique - de 60 % de sa population.