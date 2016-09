Explosion dans une décharge au Bénin: au moins huit morts et 87 blessés

International

Le bilan d'une explosion survenue au Bénin dans une décharge d'enfouissement de produits avariés est désormais de huit morts et 87 blessés, a annoncé dimanche le maire de Tori, une commune située à 40 kilomètres de Cotonou. "Le bilan est de huit morts, dont six à l'hôpital et deux à leur domicile, et de 87 blessés", a déclaré le maire de Tori, Robert Tolegbon, à la télévision d'Etat.

Un précédent bilan faisait état de deux morts et 61 blessés à la suite de ce drame survenu jeudi soir.

Selon la police locale, une entreprise était venue déverser de la farine avariée et l'avait aspergée d'essence avant d'y mettre le feu.

La population s'est jetée sur des zones de la décharge qui ne brûlaient pas pour s'approvisionner en farine quand une explosion s'est produite, a expliqué à l'AFP un témoin de la scène.

Les décharges en Afrique de l'Ouest sont souvent incontrôlées et des matériaux toxiques s'y trouvent, notamment des équipements électroniques et chimiques qui sont jetés au milieux des ordures ménagères. De nombreux Africains sont poussés par la pauvreté à y chercher des produits à revendre ou à utiliser.