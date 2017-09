La France en avait rêvé avec son TGV, mais les Japonais l’ont fait. En visite officielle le 14 septembre en Inde, le Premier ministre Shinzo Abe a inauguré le chantier de la ligne à grande vitesse Ahmedabad - Bombay. L’ouverture de cette liaison de 508 kilomètres est prévue pour 2022. Le Japon finance 81 % des travaux par un prêt à 0,1 % sur 50 ans. Révélateur d’un partenariat qui n’a cessé de croître depuis l’arrivée au pouvoir de Narendra Modi il y a trois ans avec un objectif : contrer l’influence de la Chine en Asie, mais aussi en Afrique.

Corridor Asie-Afrique

Tokyo et Delhi travaillent à mettre en place l’"Asia Africa Growth corridor" (AAGC), sorte de corridor Asie-Afrique. Si la rencontre entre Modi et Abe n’a pas permis de clarifier une ambition encore floue, il s’agit bel et bien d’une réponse au chantier "One Belt, One Road" (OBOR) lancé par la Chine en 2013. Ce dernier vise à ressusciter les routes de la soie et à connecter l’est chinois avec l’Afrique via le Pakistan.