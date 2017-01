Avec leurs "Pussy Hats", des militantes américaines veulent protester contre les propos obscènes du nouveau président des États-Unis.

Samedi 21 janvier, soit le lendemain de l'investiture de Donald Trump, des milliers de manifestants devraient défiler dans les rues de Washington pour une "Marche des femmes". Au sein du cortège, ils seront nombreux à porter un bonnet rose aux oreilles de chat. Explicitement baptisés "Pussy Hats", ces bonnets font référence aux propos misogynes de Donald Trump tirés d'une ancienne vidéo tournée en 2005, et qui était ressortie durant la campagne présidentielle.

"Quand vous êtes une star, elles vous laissent faire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, les attraper par la chatte, faire ce que vous voulez", avait déclaré celui qui est désormais président des États-Unis.

Lancé il y a maintenant deux mois par Krista Suh et Jayna Zweiman, le "Pussy Hat Project" a pour but de dénoncer ces propos sexistes, et défendre les droits des femmes. Ces deux Américaines ont conçu un modèle de chapeau très simple à reproduire pour ceux qui possèdent déjà quelques notions de tricot.

Si cette initiative a été largement relayée sur les réseaux sociaux, les deux femmes n'ont cependant aucune idée du nombre de manifestants qui seront coiffés de leur chapeau rose, vendredi. Elles assurent cependant que plus de 60.000 personnes ont téléchargé le modèle sur leur site internet, et espèrent voir "une mer de chapeaux roses, qui va créer un effet visuel fort".