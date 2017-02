Rien n’est décidément jamais simple en Europe. Dans les limbes depuis de nombreuses années, le projet de création d’un parquet européen visant à mieux combattre la criminalité transfrontalière, et notamment la fraude à la TVA, ne verra très probablement le jour qu’à une échelle restreinte.

Réunis mardi, les ministres européens n’ont en effet pu qu’acter l’absence de consensus autour de ce projet qui requiert l’unanimité des Etats membres. Une ultime tentative devrait encore avoir lieu lors du sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de mars ou de juin, mais il est peu probable qu’elle aboutisse.

On semble dès lors s’orienter vers la création d’un parquet "plus ou moins européen" dans le cadre d’une coopération renforcée entre les Etats membres qui souhaiteraient s’engager plus avant dans cette voie. Pour ce faire, les règles communautaires prévoient qu’un minimum de neuf pays soient disposés à faire le pas vers ce petit "plus" d’intégration. Ils devront obtenir l’aval du Parlement européen. Une vingtaine de capitales seraient prêtes à y prendre part, expliquent des sources diplomatiques.

Le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni qui disposent d’une dérogation dans le cadre des traités n’en seront pas. La Suède a fait savoir qu’elle n’en voyait pas la valeur ajoutée; l’Italie juge que le projet n’est pas assez ambitieux et la Hongrie s’y oppose en avançant des problèmes légaux. "Mais c’est surtout parce que le gouvernement hongrois ne digère pas que l’on ait intégré la fraude à la TVA dans le périmètre d’action de ce parquet, alors qu’il y était opposé", explique un de nos interlocuteurs. La Pologne et les Pays-Bas y sont également défavorables. La Belgique, de son côté, se montre a priori partante, mais souhaite d’abord voir quels seront les pays participant à cette coopération renforcée. Elle attend également que certains points du texte soient affinés.