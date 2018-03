3

Ex-espion russe empoisonné: "La Russie est responsable" selon Washington

La Première ministre britannique Theresa May a accusé mercredi la Russie d'être "coupable" de l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal sur le sol britannique et annoncé en représailles la suspension des contacts bilatéraux de haut niveau et l'expulsion de 23 diplomates russes.