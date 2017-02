Pour François Fillon, ce fut sans doute un moment particulièrement délicat, dans une campagne qui n’a pourtant pas manqué d’épisodes éprouvants. Ce mardi, le candidat des Républicains a décroché son téléphone, et composé le numéro de Nicolas Sarkozy, pour l’inviter à déjeuner. Le même Sarkozy qui avait été sa cible préférée durant la campagne de la primaire. Celui-là même au sujet duquel il s’était interrogé, faussement candide : "Qui imagine le général de Gaulle mis en examen ?"

Tous les deux se sont donc retrouvés mercredi, dans les bureaux de l’ancien chef de l’Etat, rue de Miromesnil, à Paris. Sans doute Fillon avait-il besoin de l’expérience d’un homme habitué à être encerclé par les attaques et les affaires. Le Sarthois a d’ailleurs reconnu lui-même qu’il "comprenait mieux" l’ancien hôte de l’Elysée, depuis qu’il était lui-même soumis à de semblables feux croisés. Le député de Paris a le plus grand mal à faire campagne : ce vendredi encore, il a été accueilli à Tourcoing par des jeunes qui scandaient : "Fillon, rends-nous le pognon ! Fillon en prison !", tout en tapant sur des casseroles. Toujours ce vendredi, "Libération" révélait que le Sarthois avait touché depuis 2012 entre 140 000 et 200 000 euros, pour intervenir lors de conférences à l’étranger. Et ce, dans des conditions qualifiées de "moralement discutables" par le quotidien. Bref, le candidat des Républicains, s’il est loin d’être "cramé", est sérieusement encalminé, et toujours soumis à une épée de Damoclès judiciaire. Il avait bien besoin de quelques conseils.

Fond de la piscine

Que se sont dit exactement Sarkozy et Fillon ? Rien n’a officiellement filtré de leur rencontre. Mais la campagne du Sarthois a connu depuis un net infléchissement. "Fillon prend plus d’initiatives, et il essaie autant que possible d’aller sur le terrain", constate un parlementaire des Républicains. L’application d’un vieux théorème sarkozyste qui veut qu’une cible doit toujours être "mouvante", si elle veut avoir une chance d’échapper au chasseur.

Pour cela, rien de mieux que la surenchère verbale, qui capte immanquablement l’attention des médias. Lors d’un meeting dans l’Oise, mercredi soir, Fillon a ainsi martelé : "Les irresponsables qui tirent à balles réelles sur la police ne sont pas des sauvageons, ce sont des sauvages." Le candidat a de la sorte repris à son compte une autre tactique éprouvée par l’ancien président : droitiser son discours pour consolider sa base. Lors de la même réunion, il a ainsi ajouté une nouvelle mesure répressive à un programme qui en compte déjà un certain nombre : l’abaissement de la majorité pénale à 16 ans. Une idée que Sarkozy avait défendue durant la primaire.

Reste à savoir si cette "sarkozysation" produira les effets escomptés. Depuis le début du "PenelopeGate", le candidat a certes perdu beaucoup de points dans les sondages. Ces derniers jours, il s’est cependant stabilisé autour de 17-18 %, signe que le Sarthois pourrait bien avoir touché cette fois le fond de la piscine. Reste à savoir s’il lui restera suffisamment d’air pour remonter à la surface.B.M., à Paris