Rob Colburn, le président de la Fondation de Patrouille de frontière, a dédramatisé la situation des migrants à la frontière américaine alors que ceux-ci se sont faits gazer par des agents de Patrouille à la frontière. Celui-ci a comparé le gaz à un condiment et a affirmé que "cet outil est un moyen de dissuasion. Ce n'est que de l'eau, du poivre et un peu d'alcool pour l'évaporation. C'est naturel, vous pourriez en mettre sur vos nachos et le manger."

Le "pepper spray" est considéré comme chimique et ne peut-être utilisé.