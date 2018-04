Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, qu'une femme accuse de viol en 2009, a affirmé aux enquêteurs que c'est la plaignante qui lui avait fait des "avances", sans nier un rapport sexuel, selon des éléments de son audition dévoilés mercredi par Le Monde.

"Je me souviens des avances de Mme Patterson lors du dîner. (...) C'était la première fois qu'une femme avait un tel comportement avec moi", a raconté le ministre le 12 février aux policiers, selon le quotidien.

La plainte de Sophie Patterson-Spatz, 46 ans, a été classée sans suite mi-février car l'enquête n'a "pas permis d'établir l'absence de consentement", selon le parquet de Paris. Elle a depuis déposé une nouvelle plainte à Paris pour qu'un juge d'instruction reprenne l'enquête.

Les récits de M. Darmanin et de Mme Patterson-Spatz s'accordent sur le déroulement d'une soirée en mars 2009, à savoir un dîner, puis un verre dans un club libertin et enfin une nuit à l'hôtel. Leurs versions divergent en revanche sur les comportements de l'un envers l'autre.

Lui, qui a l'époque des faits était un jeune chargé de mission au service des affaires juridiques de l'UMP (devenu Les Républicains), a décrit une femme avec "un comportement dominant" et de "l'assurance", tandis que lui était "gêné" et "impressionné", rapporte Le Monde.

Elle, qui souhaitait faire annuler une condamnation prononcée à son encontre en 2004 pour des faits de chantage et d'appels malveillants contre un de ses anciens compagnons, a pour sa part affirmé qu'il lui aurait fait miroiter son appui auprès de la Chancellerie en échange de faveurs sexuelles.

"Qu'un homme ayant commencé à militer au RPR à 16 ans et ayant eu une carrière politique aussi fulgurante se présente comme +impressionné+ par la plaignante ne manque pas de sel. (...) Cette version n'a rigoureusement aucun sens. Mme Spatz a évoqué l'abus dès 2009, à plusieurs reprises. Elle espère qu'une information judiciaire permettra, notamment par la confrontation, enfin, d'aller au fond des choses et de faire éclater la vérité", a réagi auprès de l'AFP Me Elodie Tuaillon-Hibon, l'avocate de la plaignante.

Contacté par l'AFP, l'avocat de Gérald Darmanin, Me Mathias Chichportich, n'a de son côté pas souhaité faire de commentaire.

Gérald Darmanin, 35 ans, est également visé depuis février par une autre enquête à Paris pour abus de faiblesse sur une deuxième plaignante. Ce poids-lourd du gouvernement a pour sa part porté plainte pour "dénonciation calomnieuse" contre ces deux femmes.