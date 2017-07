Sans surprise, le Premier ministre a obtenu mardi la confiance d’une très large majorité de députés.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ne se sont pas marché sur les pieds. Certains craignaient que le Premier ministre, dont le discours de politique générale était programmé au lendemain de l’intervention du Président à Versailles, ne soit condamné à la redite. Mais, mardi, à l’Assemblée nationale, il n’en a rien été. Là où Emmanuel Macron avait disserté des grands principes de son action, Edouard Philippe s’est concentré sur les mesures concrètes.

Dans un discours d’un peu plus d’une heure, il a décliné les réformes que souhaitait adopter son gouvernement, dont un grand nombre étaient incluses dans le programme du candidat Macron.

Volontairement sobre et pragmatique, le Premier ministre a balayé tous les sujets : hausse du prix du tabac, réforme du baccalauréat, vaccins pour la petite enfance rendus obligatoires ou encore revalorisation du minimum vieillesse. Edouard Philippe a aussi annoncé la présentation en 2018 d’une loi de programmation des moyens de la justice au Parlement.

Mais le Premier ministre, applaudi à de nombreuses reprises par une assemblée à majorité LREM, a aussi beaucoup évoqué les questions économiques. Retrouvant des accents de la droite dont il est issu, l’ancien maire du Havre s’est voulu solennel pour alerter sur la situation des finances publiques. "Notre dette a atteint un niveau insupportable, a-t-il prévenu. Nous déboursons 42 milliards d’euros par an pour simplement rembourser les intérêts de la dette, ce qui équivaut à cinq fois le budget de la justice." Et de poursuivre : "Nous sommes à la merci des marchés financiers. Si une nouvelle crise arrive, nous n’aurons plus de marge de manœuvre."

Equation budgétaire tendue

Le Premier ministre a identifié trois leviers de réduction de la dépense publique. D’abord, ne sanctuariser "aucun ministère, aucune niche fiscale". Tous devront faire des économies. Ensuite, "stopper l’inflation de la masse salariale du secteur public, qui représente le quart de nos dépenses publiques". Enfin, "repenser les politiques publiques qui pèsent sur nos actifs sans suffisamment de résultats". L’équation budgétaire française s’annonce, cependant, très tendue, tant et si bien que le Premier ministre a dû annoncer le report d’un certain nombre de promesses de campagne de Macron, comme la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi en baisses de charges pérennes - renvoyée à 2019. De même, la réforme de l’impôt sur la fortune, vouée à concentrer cet impôt sur le patrimoine immobilier, est reportée elle aussi à 2019.

Les critiques de l’opposition se sont largement concentrées sur ce thème, beaucoup, à gauche notamment, craignant que les mesures d’économie annoncées n’aient un impact négatif sur la croissance, qui semble en voie de redémarrer dans l’Hexagone. Les députés n’en ont pas moins voté très largement la confiance au gouvernement, avec 370 voix pour, 67 contre, et 129 abstentions.