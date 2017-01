François Fillon et son épouse Penelope sont entendus lundi après-midi dans l'enquête sur des soupçons d'emplois fictifs de cette dernière comme assistante parlementaire du candidat de la droite à la présidentielle et à La Revue des Deux mondes, a déclaré une source proche de l'enquête.

Aucun détail n'a été ajouté par la source sur les lieux de ses auditions, révélées par BFMTV et qui peuvent être conduites par les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), saisis des investigations, ou par un magistrat du parquet national financier (PNF), qui a ouvert l'enquête.

Sans profession connue, Mme Fillon est visée par des accusations d'emplois fictifs pour avoir perçu 500.000 euros de salaires comme assistante parlementaire de son mari, puis de son suppléant, alors que personne n'a jamais entendu parler de cette activité. Le but de la Justice : déterminer si elle a bien travaillé en contrepartie de ses rémunérations.

Le propriétaire de La Revue des Deux Mondes auditionné par la justice

Le milliardaire Marc Ladreit de Lacharrière, ami de François Fillon (LR), est également entendu par les enquêteurs dans le cadre de l'enquête sur des soupçons d'emplois fictifs qui vise l'épouse du candidat à l'élection présidentielle française. L'enquête ouverte par le parquet national financier vise notamment des soupçons d'abus de biens sociaux. Penelope Fillon aurait été salariée de la revue, pour environ 5.000 euros brut par mois. Une perquisition avait été menée au siège du journal.