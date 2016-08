France: l'interdiction du burkini suspendue par la justice

International

La plus haute juridiction administrative française a suspendu vendredi un arrêté d'interdiction du burkini pris par une municipalité du littoral méditerranéen, Villeneuve-Loubet, en l'absence de "risques avérés" pour l'ordre public.

Cette décision, saluée par les représentants du culte musulman en France, devrait faire jurisprudence pour la trentaine de communes ayant pris une décision similaire.



L’ordonnance du Conseil d’Etat précise que "l’arrêté litigieux a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle."

Le Conseil d’Etat rappelle aussi à tous les maires qui ont invoqué le principe de laïcité qu’ils ne peuvent se fonder sur "d’autres considérations que l’ordre public, le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence pour interdire l’accès aux plages."

Le débat autour du bannissement de cette tenue de bain couvrante portée par certaines musulmanes avait suscité d'intenses polémiques en France et à l'étranger.

Les élus favorables à ces interdictions pourront toujours, comme annoncé par plusieurs politiques, essayer de faire voter une loi à l'Assemblée nationale afin d'interdire ce vêtement sur le territoire français.