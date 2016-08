France: l'interdiction du burkini suspendue par la justice (réactions politiques)

International

La plus haute juridiction administrative française a suspendu vendredi un arrêté d'interdiction du burkini pris par une municipalité du littoral méditerranéen, Villeneuve-Loubet, en l'absence de "risques avérés" pour l'ordre public.

Cette décision, saluée par les représentants du culte musulman en France, devrait faire jurisprudence pour la trentaine de communes ayant pris une décision similaire.



L’ordonnance du Conseil d’Etat précise que "l’arrêté litigieux a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle."

Le Conseil d’Etat rappelle aussi à tous les maires qui ont invoqué le principe de laïcité qu’ils ne peuvent se fonder sur "d’autres considérations que l’ordre public, le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence pour interdire l’accès aux plages."

Le débat autour du bannissement de cette tenue de bain couvrante portée par certaines musulmanes avait suscité d'intenses polémiques en France et à l'étranger.

"La mesure est suspendue donc les policiers ne peuvent plus verbaliser", a réagi à chaud l'avocat niçois de la commune de Villeneuve-Loubet, Me Olivier Suarès, auprès de l'AFP. Les femmes qui ont été verbalisées "pourront si elles le voudront contester leur verbalisation puisque le fondement de cette verbalisation était manifestement contraire aux libertés fondamentales", selon Me Spinosi.

La décision du Conseil d'Etat a conduit de nombreuses voix de droite et d'extrême-droite à réclamer immédiatement un durcissement de la législation française, qui jusqu'ici interdit le voile intégral dans l'espace public, et le foulard islamique à l'école.

"On voit bien que l'état du droit n'est pas adapté aux circonstances. Il faut légiférer", a réclamé sur Twitter Eric Woerth, secrétaire général du parti Les Républicains.

"Face à la faiblesse du Conseil d'Etat, au législateur maintenant d'être responsable et d'interdire ce vêtement d'apartheid", a réclamé, également sur Twitter, Florian Philippot, vice-président du Front national (FN).

La polémique autour du burkini s'était encore envenimée cette semaine avec la publication de photos montrant une femme voilée, sans être porteuse de cette tenue de bain particulière, être contrôlée par quatre policiers sur une plage. Ces clichés ont suscité une vague d'indignation au niveau international.

Les élus favorables à ces interdictions pourront toujours, comme annoncé par plusieurs politiques, essayer de faire voter une loi à l'Assemblée nationale afin d'interdire ce vêtement sur le territoire français.