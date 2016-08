France: le beau-frère de Chérif Kouachi inculpé et écroué

International

Mourad Hamyd, beau-frère de Chérif Kouachi, l'un des djihadistes auteurs de la tuerie de Charlie Hebdo, a été mis en examen (ndlr, inculpé) et écroué samedi en France, soupçonné d'avoir voulu rejoindre les rangs du djihad en Syrie, a-t-on appris de source judiciaire.

L'étudiant français de 20 ans a été mis en examen par un juge antiterroriste à Paris pour "association de malfaiteurs terroriste" et placé en détention provisoire.

Le jeune homme avait été remis vendredi à la France par la Bulgarie en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis par le magistrat pour "association de malfaiteurs terroriste en vue de préparation d'actes de terrorisme".

Fin juillet, il avait été arrêté à la frontière turco-bulgare alors qu'il tentait de se rendre en Turquie, porte d'entrée des candidats au jihad en Irak ou en Syrie.

Refoulé par les autorités turques, il avait été placé dans un centre de rétention en Bulgarie.

Devant les autorités bulgares, Mourad Hamyd, dont l'une des soeurs, Izzana, avait épousé Chérif Kouachi, avait affirmé avoir seulement voulu faire du "tourisme" et n'entretenir "aucun lien" avec l'organisation Etat islamique (EI). Il avait accepté d'être remis à la France.

L'attaque de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo par les frères Chérif et Saïd Kouachi, qui avait fait 12 morts le 7 janvier 2015, avait été la première de la série de tueries islamistes qui ont frappé la France depuis un an et demi.