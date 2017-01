Plusieurs internautes ont relevé le caractère ennuyant de ce débat, co-organisé par TF1, RTL et l'Obs. Les thèmes abordés n'étaient pourtant pas bien différents de ceux qu'ont évoqué les candidats républicains mais l'ambiance était moins tendue et les propos moins acerbes.













Les absences de Jean-Luc Mélenchon et d'Emmanuel Macron (candidats sans passer par la primaire) et donc de visages marquants (à l'exception de Manuel Valls et d'Arnaud Montebourg, donc) pour le public ont également, semble-t-il, joué dans ce faible score.