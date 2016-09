France: près de 300 personnes arrêtées depuis janvier en lien avec "des filières terroristes"

Derby de Manchester: le grand jour est arrivé

Bacon, beans et derby: l'Angleterre n'a plus que le petit déjeuner à prendre avant d'assister au bouillant derby de Manchester (11h30 GMT), avec un duel entre deux entraîneurs rivaux, Pep Guardiola pour Manchester City et José Mourinho pour Manchester United. Suivez le match en direct dès 13h30.