Un jeune homme de 22 ans est décédé mardi soir à Nantes, en France, après qu'un contrôle de police a dégénéré, indiquent plusieurs médias français. Une vague de violences urbaines s'est ensuivie et le secteur du quartier du Breil, au nord-ouest de la ville, a fait l'objet d'un important dispositif de sécurité. Les forces de l'ordre auraient demandé à un véhicule qu'elles voulaient contrôler de garer sa voiture, affirme Ouest-France sur son site internet. Le conducteur, refusant d'obtempérer, aurait fait une marche arrière brusque, heurtant un agent au genou. Un autre policier a alors tiré sur le véhicule et la voiture a terminé sa course contre une barrière. Le conducteur aurait été touché au cou et est décédé en arrivant à l'hôpital.

Selon des témoignages de riverains recueillis par le journal, des jeunes ont ensuite jeté des projectiles et des cocktails Molotov vers la police, qui a répliqué avec des gaz lacrymogènes. Trois voitures au moins ont pris feu. Un local jouxtant un centre commercial a également été embrasé.

"Le SRPJ de Nantes et l'Inspection générale de la police nationale sont saisis de l'enquête afin de préciser la commission des faits et déterminer dans quelles circonstances le policier a été amené à faire usage de son arme", a précisé à l'AFP le procureur de la République de Nantes Pierre Sennès.

Un habitant du quartier, Steven, 24 ans, a déclaré avoir "entendu des détonations". "J'ai mis une demi-heure à descendre. Je voyais que ça brûlait de partout, ça courrait de partout. Il y avait le feu à des poubelles, à des voitures. Ils étaient en train de tout casser. Ça a duré super longtemps".

"Mes premières pensées vont à ce jeune homme mort, à sa famille, à tous les habitants de ce quartier, de nos quartiers", a déclaré Johanna Rolland, maire PS de Nantes. "La police et la justice dans son indépendance devront faire la clarté et la plus totale des transparences sur ce qui s'est passé ce soir", "mais l'urgence ce soir, c'est l'appel au calme dans nos quartiers", a-t-elle martelé.

La situation semblait apaisée peu avant 03H00 dans les trois quartiers touchés par les violences. Il n'y a pas eu d'interpellation, selon une source policière.

Près de 200 policiers ont été mobilisés, selon la police.