Le Premier ministre français Edouard Philippe dévoile ce mardi, devant l'Assemblée nationale, le programme de réformes économiques et sociales visant à mettre en oeuvre la "transformation" du pays promise par le président Emmanuel Macron. Voici ses principales déclarations.

Le Premier ministre Edouard Philippe a affirmé mardi lors de sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale qu'"aucun ministère, aucun opérateur, aucune niche fiscale ne (serait) sanctuarisé".

"Si nous voulons financer nos priorités, et ne pas continuer à paupériser l'Etat, nous devrons choisir et remettre en cause certaines missions : faire bien ce que nous devons faire ; arrêter de faire ce que d'autres font mieux que nous (...) Partout nous chasserons la dépense inefficace et le saupoudrage de crédits", a affirmé le locataire de Matignon.

Le Premier ministre, assurant dire "la vérité aux Français", a vu dans cette non-sanctuarisation l'un des "trois leviers" pour agir sur la dépense publique, à côté de deux autres: "stopper l'inflation de la masse salariale du secteur public, qui représente le quart de nos dépenses publiques"; et "repenser les politiques publiques qui pèsent sur nos actifs sans suffisamment de résultats", les domaines du logement et de la formation professionnelle étant évoqués.

"La France est dans les cordes et aucune esquive ne nous sauvera. J'ai conscience d'appeler à l'effort et au courage. Pour être entendu, il faudra agir de manière juste, transparente et dans la durée, en donnant de la visibilité aux gestionnaires publics et aux Français", a estimé l'ancien député-maire LR du Havre.





Le paquet de cigarettes porté "progressivement à 10 euros"

Le gouvernement "portera progressivement le prix du paquet de cigarettes à 10 euros" en France, contre environ 7 euros actuellement (+40%), a annoncé mardi Édouard Philippe, confirmant une promesse de campagne d'Emmanuel Macron.

"Le tabac en France entraîne plus de 80.000 décès (par an, NDLR). C'est la première cause de mortalité évitable, et la consommation quotidienne de tabac augmente chez les adolescents. Ne rien faire est exclu", a expliqué le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale, promettant aussi de "lutter sans merci contre les trafics".

Le Premier ministre n'a donné aucune date pour cette mesure destinée à dissuader la consommation de tabac.

En France, 16 millions de personnes, soit un tiers des 15-85 ans, fument ne serait-ce que de temps en temps (36% des hommes et 28% des femmes).

Le tabac, déjà lourdement taxé, rapporte à l'Etat environ 14 milliards d'euros par an.

En mars 2017, Emmanuel Macron s'était dit "tout à fait prêt" a augmenter le prix du paquet à 10 euros, mais avait à l'époque posé pour condition que les pays limitrophes fassent de même, pour éviter un boom des achats transfrontaliers.

"On ne peut pas expliquer à des buralistes et à des consommateurs qui sont à Lille, à Strasbourg ou ailleurs qu'en prenant dix minutes leur voiture, ils auront le paquet à moitié prix de l'autre côté de la frontière", avait-il alors estimé.





La Sécurité sociale "à l'équilibre à l'horizon 2020"

Le gouvernement présentera "dès la rentrée" un budget pour 2018 et une loi de programmation des finances publiques quinquennale, qui devraient permettre à la Sécurité sociale d'atteindre l'équilibre "à l'horizon 2020", a annoncé Edouard Philippe.

"Nous devrons d'ici là définir de nouvelles règles permettant de proscrire dans la durée le déficit de nos comptes sociaux", a-t-il dit lors de sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale.

Pour 2017, le déficit global de la Sécu a été évalué à 4,2 milliards d'euros par l'ancien gouvernement.

Le candidat Emmanuel Macron avait promis 15 milliards d'euros d'économies de santé sur le quinquennat en limitant l'augmentation naturelle des dépenses - liée notamment au vieillissement de la population et à l'augmentation des maladies chroniques - à 2,3% par an en moyenne.

Cet objectif national des dépenses d'assurance maladie (Ondam) avait été fixé à 1,8% en 2016 et relevé à 2,1% pour 2017.

M. Philippe souhaite également "préserver les équilibres de notre système de retraites tout en le rendant plus juste et plus lisible".