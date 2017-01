François Hollande n’a pas glissé de bulletin dans l’urne à l’occasion de ce premier tour. Le président de la République était en déplacement officiel au Chili tout le week-end. À l’heure de l’annonce des résultats, il se trouvait en plein désert d’Atacama, dans le nord du pays, où il devait visiter une centrale solaire inaugurée par EDF en décembre dernier.

La visite tombe opportunément pour l’hôte de l’Elysée, qui a ostensiblement snobé la primaire de la gauche, dont il a été contraint de s’exclure lui-même, pour éviter que le dispositif ne tourne au procès public de son bilan. Lors du second débat, il se trouvait même au théâtre, où il assistait à une pièce de Michel Drucker ! Difficile de mieux afficher son indifférence à l’égard d’une compétition où se joue pourtant l’avenir de son parti.

Amertume ? Ressentiment vis-à-vis de candidats - quatre d’entre eux ont été ses ministres - qui ont tous fini par l’abandonner ? Toujours est-il que la presse, ces derniers jours, s’est faite l’écho de critiques qu’il aurait adressées à certains des participants à la primaire. Valls ? Sa campagne "zigzague un peu", aurait-il expliqué à ses proches, selon "Le Canard Enchaîné". Peillon ? Il "n’est pas préparé" et fait preuve "d’une légèreté absolue". "Pas impressionné" non plus par Arnaud Montebourg, le président n’aurait en fait de mots aimables que pour Benoît Hamon, qui a "trouvé la bonne posture". Pour autant, le chef de l’Etat ne cache pas son scepticisme concernant la faisabilité du programme du député des Yvelines.

Signaux positifs

Certains candidats vivent plutôt mal ce dédain assumé. Et ce, d’autant que le chef de l’Etat a largement orienté les conditions de l’organisation du scrutin. C’est en effet pour lui donner le temps d’annoncer sa candidature que la primaire a eu lieu aussi tardivement. Résultat : un calendrier très resserré - avec trois débats en seulement une semaine - pas forcément idéal pour permettre aux impétrants de développer leurs arguments.

Excédés, certains acteurs de la primaire ont fini pas lâcher leurs coups contre ce président pas franchement beau joueur. "Beaucoup de candidats se passent de son soutien et cela leur va très bien", a déclaré François Kalfon, directeur de la campagne d’Arnaud Montebourg. "Vous croyez que l’onction presque divine du président de la République est un service à rendre ? Je n’en suis pas certain."

Faute de se montrer bienveillant vis-à-vis de la génération vouée à lui succéder à la tête du PS, Hollande aurait un faible pour… Emmanuel Macron. Plusieurs de ses proches ont envoyé des marques de sympathie au fondateur d’En Marche, porté par de bons sondages. C’est le cas notamment de l’avocat Jean-Pierre Mignard, intime du président, de l’ancien premier ministre Jean-Marc Ayrault ou encore de Ségolène Royal, qui multiplie les attentions à l’égard de Macron.

Deuil

Et le chef de l’État lui-même ? S’il ne dédaigne pas d’envoyer de faibles signaux favorables à l’ancien ministre de l’Économie - manière aussi de savonner la planche des candidats à la primaire - il est cependant peu probable que l’hôte de l’Elysée appelle explicitement à voter pour lui. "Hollande n’a pas digéré le fait que Macron se lance dans une aventure en solitaire, après tout ce qu’il avait fait pour lui", rappelle un député PS.

Selon ses proches, le chef de l’Etat a en fait le plus grand mal à faire le deuil de cette vie politique à laquelle il a consacré toute sa vie. Il n’en a pas moins commencé doucement à se projeter dans l’après. Comme Jacques Chirac, il souhaite animer une fondation consacrée à l’innovation sociale, qui serait dénommée "La France s’engage". "Le Parisien" lui attribue aussi la volonté de succéder à Donald Tusk à la présidence du Conseil européen. Seul bémol : pour obtenir ce poste, il lui faudra obtenir le soutien de son successeur et de ses pairs européens, majoritairement libéraux et conservateurs.