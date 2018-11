François Hollande, bientôt de retour ? À en croire un moment filmé par l'émission "Quotidien" (TMC), l'ex-président de la République française envisagerait de revenir en politique. C'est ce qu'il a laissé clairement entendre alors qu'une personne lui posait la question lors d'une visite à Brive-la-Gaillarde, l'une des villes principales de Corrèze, son fief, lui qui a été maire de Tulle de 2001 à 2008.

La personne en question lui a dit beaucoup regretter son départ de la vie politique et lui demande alors s'il s'est retiré intégralement, ce à quoi il répond, visiblement conscient d'être filmé, "non, je vais revenir". Voilà de quoi alimenter certainement les rumeurs, mais ça reste un acte délibéré pas si anodin à propos de ses aspirations personnelles.

Et François Hollande n'est pas le seul à faire ce genre de tentatives ces derniers temps. Tournées en province, livres-confessions et interviews, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy lui emboîtent le pas et envoient aussi depuis plusieurs semaines de faibles signaux de tentations de retour, en se posant en potentiels recours au sein de partis toujours aussi meurtris.

François Hollande, 64 ans, est toujours embarqué dans un tour de France sans fin de dédicaces de son ouvrage, dont le succès commercial pourrait donc lui laisser penser qu'il a une vie politique devant lui. Et si sa popularité reste assez basse, elle n'est pas aussi faible que celle de ses successeurs à la tête du PS, quasiment inaudibles actuellement.