Le respect des droits de l’homme n’a-t-il pas été mis à mal dans l’Union, pendant la crise des réfugiés ?

Si je peux créer une situation où l’accueil se fait dans des conditions acceptables, où les enfants ont accès à l’éducation, à des services médicaux en Turquie, au lieu de voir des gens noyés en mer Egée ou en Méditerranée, je préfère la première option. Ce qui a réellement porté atteinte aux droits de l’homme ce sont les opérations des passeurs. Quand on a eu 1,2 million de personnes qui sont passés par la Turquie et la Grèce vers l’Europe, les filles et les femmes n’étaient saines et sauves nulle part. Il y a eu un niveau de viols et d’exploitation incroyable, inouï. Mais si on veut qu’une majorité d’Européens reste disposée à accueillir des réfugiés, il faut régler la question des migrants. Il faut mettre fin à la migration irrégulière de gens qui n’ont pas droit à la protection - ils ont bien sûr droit à une vie meilleure, mais on n’a pas l’obligation de leur donner la protection des réfugiés. Il faut mettre un terme aux opérations des passeurs, il faut organiser un accueil respectueux des droits de l’homme dans les pays de la région et il faut trouver une politique d’immigration régulière et légale. Nos systèmes sociaux sont basés sur une contribution.Il faut avoir des contribuables qui savent que la solidarité pour laquelle ils paient leur donne également une garantie.Ce qui a réellement causé une crise de solidarité en Europe, c’est le sentiment, surtout au sein des classes moyennes, qu’on leur demande toujours d’être solidaires, mais qu’ils ne jouiront plus, eux, de cette solidarité, quand ils en auront besoin.On ne peut pas avoir une migration illimitée en Europe parce que cela casserait nos systèmes sociaux.

Mais peut-on réellement protéger les droits des migrants en coopérant avec la Libye ?