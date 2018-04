Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU se tiendra samedi à 11h00 (17h00 heure belge).

Elle fait suite à une demande de la Russie, après des frappes aériennes menées par les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne contre des intérêts militaires en Syrie. Au total, les aviations des trois pays ont tiré plus de cent missiles qui visaient à détruire les capacités du régime syrien à produire et à utiliser des armes chimiques.

"Mission accomplie", salue Donald Trump sur Twitter

Le "résultat" des frappes menées dans la nuit par les Etats-Unis avec la France et le Royaume-Uni contre le régime syrien "n'aurait pu être meilleur", s'est félicité samedi matin Donald Trump. "Mission accomplie! ", a lancé sur Twitter le président américain, saluant une frappe "parfaitement exécutée" et remerciant les alliés français et britannique "pour leur sagesse et la puissance de leur excellente armée".

"Tellement fier de notre grande armée qui sera bientôt", grâce aux "milliards de dollars" de budget supplémentaire débloqués sous son administration, "la meilleure que notre pays a jamais eue", a-t-il ajouté dans un second tweet.

Les frappes occidentales ont visé trois sites liés au programme d'armement chimique du régime de Bachar al-Assad, près de Damas et dans le centre du pays, selon Washington, Paris et Londres. Il s'agit d'une riposte ciblée après l'attaque chimique présumée du 7 avril à Douma, près de la capitale syrienne, imputée au pouvoir syrien.

En 2003, le président américain de l'époque, George W. Bush, avait annoncé la fin des principales opérations de combat en Irak sur un porte-avions américain rentrant du Golfe, avec la bannière "Mission accomplie" derrière lui -- une proclamation qui s'est rapidement révélée prématurée.