Cheffe de guerre certes, mais cheffe de guerre mesurée. Dans sa première intervention publique après les frappes de la nuit en Syrie,la Première ministre britannique Theresa May a pris grand soin de souligner que l’action concertée des Etats-Unis, de la France et du Royaume-Uni a été«ciblée et limitée». Au cours d’une conférence de presse au 10, Downing Street, les traits tirés par une nuit blanche, elle a rappelé qu’il «n’existe pas de décision plus grave pour un Premier ministre que d’engager nos forces dans un combat».

«Confiants quant au succès»(...)