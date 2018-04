Le Conseil de sécurité de l'ONU a commencé samedi une réunion en urgence consacrée à la Syrie, à la demande de la Russie qui réclame une condamnation des frappes occidentales contre le régime de Bachar al-Assad. A l'ouverture des débats, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé de son côté les membres du Conseil de sécurité à "agir en accord avec la Charte des Nations unies et dans le cadre du droit international" lorsqu'il est question de "paix et sécurité".

La Russie demande au Conseil de sécurité de voter, à la fin de cette réunion d'urgence, sur son projet de résolution condamnant les frappes occidentales en Syrie, a déclaré l'ambassadeur russe à l'ONU, Vassily Nebenzia.

Ce projet de cinq paragraphes, qui a peu de chances de recueillir les neuf voix nécessaires à son adoption, fait part d'une "grande inquiétude" face à "l'agression" contre un Etat souverain, qui viole, selon Moscou, "le droit international et la Charte des Nations unies".

"Mission accomplie", salue Donald Trump sur Twitter

Le "résultat" des frappes menées dans la nuit par les Etats-Unis avec la France et le Royaume-Uni contre le régime syrien "n'aurait pu être meilleur", s'est félicité samedi matin Donald Trump. "Mission accomplie! ", a lancé sur Twitter le président américain, saluant une frappe "parfaitement exécutée" et remerciant les alliés français et britannique "pour leur sagesse et la puissance de leur excellente armée".

"Tellement fier de notre grande armée qui sera bientôt", grâce aux "milliards de dollars" de budget supplémentaire débloqués sous son administration, "la meilleure que notre pays a jamais eue", a-t-il ajouté dans un second tweet.

Les frappes occidentales ont visé trois sites liés au programme d'armement chimique du régime de Bachar al-Assad, près de Damas et dans le centre du pays, selon Washington, Paris et Londres. Il s'agit d'une riposte ciblée après l'attaque chimique présumée du 7 avril à Douma, près de la capitale syrienne, imputée au pouvoir syrien.

En 2003, le président américain de l'époque, George W. Bush, avait annoncé la fin des principales opérations de combat en Irak sur un porte-avions américain rentrant du Golfe, avec la bannière "Mission accomplie" derrière lui -- une proclamation qui s'est rapidement révélée prématurée.

"Nous avons frappé avec succès toutes nos cibles", affirme le Pentagone

Les Etats-Unis ont affirmé samedi avoir "frappé avec succès" toutes les cibles syriennes prévues par les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni, en représailles à l'emploi présumé d'armes chimiques par le régime de Damas contre son peuple. "Nous ne cherchons pas à intervenir dans le conflit en Syrie mais nous ne pouvons permettre de telles violations des lois internationales", a déclaré une porte-parole du Pentagone, Dana White, au cours d'une conférence de presse. "Nous avons frappé avec succès chaque cible", a-t-elle ajouté.

Les frappes occidentales contre le régime syrien, "précises, importantes et efficaces", ont porté un tel coup au programme chimique syrien qu'il "mettra des années à s'en remettre", a pour sa part affirmé un haut responsable du Pentagone, le général Kenneth McKenzie.

Les défenses anti-aériennes russes n'ont pas été activées et celles du régime syrien ne l'ont été qu'après la fin des frappes, a ajouté le général McKenzie au cours d'une conférence de presse.

"Aucun des avions ou missiles utilisés pendant cette opération, n'a été atteint par la défense anti-aérienne syrienne", a-t-il déclaré, notant qu'en envoyant des missiles non-guidés après les frappes, le régime syrien a pris le risque de faire des victimes civiles.

"Nous n'avons aucune indication que la défense anti-aérienne russe ait été utilisée", a-t-il précisé.