Fuite de données sur un sous-marin: Paris dénonce une malveillance

International

Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a dénoncé jeudi une "action malveillante" après la fuite massive d'informations techniques relatives à des sous-marins français vendus à l'export et déclaré que "tous les moyens" étaient mis en oeuvre pour élucider l'affaire.

"Manifestement il s'agit d'une action malveillante", a déclaré à la presse le ministre.

"Nous mettons tous les moyens à disposition pour que la vérité soit faite", a-t-il ajouté, dans une allusion aux services de renseignement français, en rappelant que, de son côté, le groupe français de construction navale DCNS avait porté plainte.

Le quotidien The Australian a affirmé le 24 août avoir consulté quelque 22.400 pages détaillant les capacités de combat des sous-marins à propulsion classique de nouvelle génération Scorpène, conçus pour la marine indienne et dont plusieurs unités ont été achetées par la Malaisie et le Chili.

Le parquet de Paris a ouvert vendredi une enquête préliminaire pour abus de confiance, recel et complicité suite à la plainte de DCNS.

Le Brésil doit lui aussi déployer ces submersibles à partir de 2018.

La fuite pourrait également inquiéter l'Australie, qui a octroyé en avril un contrat de 50 milliards de dollars australiens (soit 38 milliards de dollars US ou 33 milliards d'euros) au groupe français pour concevoir et fabriquer sa prochaine génération de submersibles.

Les documents décrivent les capteurs des sous-marins, leurs systèmes de communication et de navigation, et 500 pages sont consacrées exclusivement au système de lance-torpilles, selon The Australian.