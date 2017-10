Stephen Paddock, l'individu qui a tué plus de 50 personnes dimanche soir à Las Vegas (Nevada), avait déjà loué une chambre dans la ville lors du festival Life is Beautiful, qui s'est déroulé du 22 au 25 septembre, a indiqué mercredi le shérif local Joseph Lombardo. Le tueur est décrit comme "dérangé et dangereux". Des explosifs et 1.600 cartouches ont été découverts dans sa voiture.

Le shérif Lombardo a également fait état du dernier bilan de la fusillade, qui est de 58 morts et 489 blessés.