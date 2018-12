Une fusillade a eu lieu mardi soir au centre-ville de Strasbourg, où a lieu son Marché de Noël.

Ce que l'on sait :

- Un individu a ouvert le feu en "trois points différents" à Strasbourg aux alentours de 20h.



- Le bilan actuel fait état de 3 morts (un Allemand et un Thaïlandais) et 13 blessés, dont 8 graves.



- L'auteur, identifié et fiché S pour radicalisme, a été blessé par des ripostes militaires. Il s'agit d'un certain Chérif C. âgé de 29 ans, selon les informations du Figaro .



- Le tireur devait être interpellé mardi matin dans le cadre d'une enquête de droit commun.

- Il est toujours en fuite. De nouveaux coups de feu ont été entendus dans le quartier où il s'était retranché.



- La section antiterroriste du parquet de Paris a annoncé s'être saisie de l'enquête​.

- Le gouvernement a placé la France en "urgence attentat".

Ce qu'il s'est passé :

Plusieurs centaines de membres forces de sécurité étaient mobilisées dans la nuit de mardi à mercredi pour tenter de retrouver l'auteur en fuite de la fusillade qui a fait au moins trois morts mardi soir sur le Marché de Noël de Strasbourg, alors que le gouvernement décidait de placer la France en "urgence attentat". Quelque 350 personnes, dont 100 membres de la police judiciaire, des militaires et deux hélicoptères, sont aux trousses de l'assaillant, a indiqué le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner lors d'une déclaration depuis la préfecture du Bas-Rhin à Strasbourg, où il a été dépêché par le président Emmanuel Macron.

Mardi soir, "à partir de 19h50", le tireur a ouvert le feu et "semé la terreur" en "trois points" de Strasbourg, a déclaré M. Castaner sans dévoiler son identité.

L'attaque a fait trois morts, dont un touriste thaïlandais, huit blessés graves et cinq blessés légers, selon un bilan actualisé publié par la préfecture mercredi matin. Un touriste thaïlandais âgé de 45 ans est décédé, après avoir reçu une balle dans la tête, ont confirmé les Affaires étrangères depuis Bangkok. Son épouse, avec qui il était arrivé seulement quelques heures plus tôt, est indemne.

"Entre 20h20 et 21h", l'assaillant a par deux fois échangé des coups de feu avec les forces de sécurité avant de s'enfuir, a encore expliqué Christophe Castaner. L'auteur des faits se serait enfui en braquant un taxi.

Lors de ces échanges de tirs, l'assaillant a été blessé par une patrouille de soldats de l'opération Sentinelle qui sécurisent le Marché de Noël de Strasbourg, a expliqué une source policière. Selon l'état-major des armées, un soldat a été blessé légèrement à la main par ricochet d'un tir de l'assaillant. "On a entendu plusieurs coups de feu, trois peut-être, et on a vu plusieurs personnes courir. L'une d'elles est tombée, je ne sais pas si c'est parce qu'elle a trébuché ou parce qu'elle a été touchée. Les gens du bar ont crié 'ferme, ferme' et le bar a été fermé", a raconté un témoin joint par l'AFP et confiné dans son appartement.

Le Parlement européen, qui tenait une séance plénière mardi soir, et où 2.000 personnes étaient confinées, a commencé à être évacué peu après 02h00 du matin.

M. Castaner a précisé que l'individu était "très défavorablement connu pour des faits de droit commun, pour lesquels il a déjà fait l'objet de condamnations en France et en Allemagne et pour lesquels il a purgé ses peines".

Selon une source proche du dossier, le suspect, un homme de 29 ans fiché "S", devait être interpellé mardi matin par les gendarmes dans une enquête de droit commun.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "assassinats, tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle".

Après cette attaque le gouvernement a porté le niveau du plan Vigipirate à "urgence attentat", a annoncé le ministre de l'Intérieur.

Cette mesure comprend "la mise en place de contrôles renforcés aux frontières, et des contrôles renforcés sur l'ensemble des marchés de Noël en France pour éviter le risque de mimétisme", a-t-il poursuivi. "Il y aura aussi en complément une mobilisation plus forte encore du dispositif sentinelle sur l'ensemble du territoire". Dans la soirée, le chef de l'Etat a exprimé sur Twitter la solidarité de la "nation tout entière" après avoir présidé à Beauvau une réunion de crise interministérielle en présence du Premier ministre Edouard Philippe.

Ce marché de Noël déjà visé lors d'un projet d'attentat

Le traditionnel marché de Noël de Strasbourg avait fait l'objet d'un projet d'attentat en décembre 2000. Il est protégé en permanence par un important dispositif de surveillance. Environ 260 policiers nationaux sont notamment mobilisés. En décembre 2016, le marché de Noël de Berlin avait été visé par un attentat au camion-bélier revendiqué par le groupe État islamique qui avait fait douze morts. Après l'attaque de mardi soir, la "Grande Ile", le centre historique de Strasbourg, a été entièrement bouclée par les forces des l'ordre. Selon la préfecture, les mesures de confinement avaient été levées dans la nuit et l'accès au centre-ville était de nouveau possible à partir de 2H00.

Dans les rues quasiment désertes, quelques personnes rentraient chez elles. La rue des Grandes Arcades, où l'attaque s'est en partie passée, était bloquée par des rubalises avec des policiers armés en empêchant l'accès. "Les écoles, les collèges et les lycées de Strasbourg seront ouverts demain (mercredi)", a-t-il ajouté.

Cette fusillade intervient alors que la France vit sous une menace terroriste élevée depuis la vague d'attentats jihadistes sans précédent qui a fait 246 tués depuis 2015.

L'OCAM ne voit aucun lien entre la fusillade de Strasbourg et la Belgique

Selon l'OCAM, qui coordonne l'analyse de la menace en Belgique, il n'existe aucun lien entre la fusillade de Strasbourg et notre pays, a assuré mercredi matin le ministre de la Justice Koen Geens dans l'émission De Ochtend sur Radio 1. En d'autres mots, l'adaptation du niveau de sécurité n'est pas à l'ordre du jour. L'auteur des faits n'était pas connu des services de sécurité belges. Aucune trace à son sujet n'a été retrouvée dans les bases de données, a précisé Koen Geens, selon qui les recherches pour le retrouver se poursuivent des deux côtés de la frontière franco-belge même s'il n'est pas certain à 100% que l'auteur de la fusillade a pris la fuite en voiture.

Il n'y a toutefois aucune indication que la Belgique pourrait être visée, a enfin assuré le ministre.