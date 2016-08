Gabon: l'opposant Jean Ping affirme avoir été élu président

International

L'opposant Jean Ping s'est proclamé dimanche devant la presse et ses partisans à Libreville vainqueur de l'élection présidentielle à un tour au Gabon, dont les résultats officiels doivent être annoncés mardi. "Je suis l'élu. J'attends que le président sortant m'appelle pour me féliciter", a déclaré le rival du président sortant Ali Bongo Ondimba, dans ses premières déclarations publiques depuis la clôture du scrutin de samedi, et alors que les deux camps se disent vainqueurs et s'accusent de fraude.

"Au moment où je m'exprime devant vous, les tendances générales nous donnent vainqueurs", a affirmé l'ex-patron de l'Union africaine, vivement acclamé par des centaines de militants criant "Jean Ping président".

"Vous avez déjoué les pièges de la fraude congénitale de ce régime que nous accompagnons enfin dignement vers la sortie", a-t-il ajouté. M. Ping, âgé de 73 ans, a été plusieurs fois ministre dès les années 80 sous le règne du précédent président Omar Bongo, au pouvoir pendant 41 ans jusqu'à sa mort en 2009.

Jean Ping a promis de nouvelles déclarations après la proclamation officielle des résultats.

"L'annonce est prévue pour ce mardi 30 août vers 17h00" (16H00 GMT), avait déclaré peu auparavant le ministre de l'Intérieur, Pacôme Moubelet.