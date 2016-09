Gabon: l'opposant Jean Ping saisit la Cour constitutionnelle

Primaire de la droite: NKM annonce avoir réuni les parrainages nécessaires

La députée de l'Essonne a précisé avoir obtenu le parrainage de 23 parlementaires - 9 députés et 14 sénateurs -, dont plusieurs centristes, les signatures de "plus de 2.500 adhérents" et celles de "plus de 250 élus", qu'elle remettra vendredi à 10h00 à la Haute Autorité à Paris.