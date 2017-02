L’opposition au Ceta vous a surpris ?

Autant j’étais réceptif aux craintes et même aux oppositions au TTIP (l’accord UE-Etats-Unis, dont les négociations sont au point mort, NdlR), autant je n’ai pas vu venir l’opposition au Ceta. Je voyais bien qu’il y avait certains mouvements issus de la société civile, des inquiétudes, mais je n’ai jamais imaginé une opposition aussi radicale, notamment de la part des autorités wallonnes.

Vous êtes pour le Ceta, mais méfiant envers le TTIP. Sur le principe, ce sont des accords très similaires…

Vous faites un peu facilement l’impasse sur la question de la taille. Le TTIP, c’est une négociation entre la première puissance commerciale du monde, les Etats-Unis, et la première puissance économique du monde, l’Union européenne. C’est un combat de mastodonte, où une erreur peut se payer cash. Quand vous faites le Ceta, vous négociez avec un pays de 35 millions d’habitants. Je voudrais qu’on m’explique comment l’UE, la première puissance commerciale du monde forte de 500 millions d’habitants, va être mise en danger par les exportations d’un pays de 35 millions d’habitants. Avec, en plus, des balises qui ont été mises dans ce traité. Je peux comprendre qu’il y ait des inquiétudes et des besoins de sécurisation de la part des producteurs européens de viande.

Pour le reste, quand je lis les documents produits par les opposants au Ceta, je me dis que c’est un catalogue des trouilles. Vous n’avez pas un mot sur les opportunités qui sont offertes sur le plan économique et commercial aux entreprises européennes. Ils ne parlent que des risques que feraient peser ces 35 millions de Canadiens qui viendraient soi-disant foutre en l’air tout le système de protection sociale, environnemental et sanitaire de l’UE. Je trouve ça incompréhensible.

Quelles sont les principales opportunités offertes par le Ceta ?

(...)